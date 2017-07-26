Руни: "Надеюсь выиграть Лигу Европы с "Эвертоном"
Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни заявил, что он хотел бы выиграть с клубом Лигу Европы.
"Я всегда хотел сыграть за "Эвертон" в Лиге Европы. Жаль, что этого не произошло раньше, но теперь у меня появилась такая возможность. Я выиграл Лигу Европы в прошлом сезоне, но теперь надеюсь стать победителем с "Эвертоном". Я с нетерпением жду новый сезон, чтобы всячески помогать клубу и регулярно выходить на поле", - приводит слова Руни Sky Sports.
Напомним, что "Эвертон" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сыграет со словацким "Ружомбероком".
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