Руни: "Надеюсь выиграть Лигу Европы с "Эвертоном"



Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни заявил, что он хотел бы выиграть с клубом Лигу Европы.

"Я всегда хотел сыграть за "Эвертон" в Лиге Европы. Жаль, что этого не произошло раньше, но теперь у меня появилась такая возможность. Я выиграл Лигу Европы в прошлом сезоне, но теперь надеюсь стать победителем с "Эвертоном". Я с нетерпением жду новый сезон, чтобы всячески помогать клубу и регулярно выходить на поле", - приводит слова Руни Sky Sports.

Напомним, что "Эвертон" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сыграет со словацким "Ружомбероком".

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