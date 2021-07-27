Руни нанес серьезную травму игроку своей команды

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Руни нанес серьезную травму игроку своей команды

Фото: инстаграм Уэйна Руни/Автор неизвестен
Главный тренер "Дерби" Уэйн Руни травмировал полузащитника команды Джейсона Найта, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, Руни принимал участие в тренировке в качестве дополнительного полевого игрока и неудачно выполнил подкат, в результате которого Найт получил травму и может пропустить около трех месяцев.

В настоящее время "Дерби Каунти" испытывает нехватку футболистов. В составе команды осталось только девять игроков, а остальные покинули клуб. "Дерби Каунти" запрещено покупать игроков по финансовым причинам. Но при этом клуб может подписывать свободных агентов с ограничениями по зарплате, а также брать футболистов в аренду на половину сезона.

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