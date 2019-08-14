Руни наймёт специалиста, чтобы избавиться от алкогольной зависимости

Теги уэйн руниди си юнайтеддерби каунти

Руни наймёт специалиста, чтобы избавиться от алкогольной зависимости

Известный английский форвард Уэйн Руни хочет навсегда бросить пить, сообщает The Sun.

По сведениям издания, 33-летний футболист собирается нанять специалиста, который поможет ему избавиться от алкогольной зависимости.

Спортсмен решил пойти на такой радикальный шаг, чтобы спасти свой брак.

Напомним, что сейчас Руни выступает за "Ди Си Юнайтед", однако уже в январе он вернётся в Англию и станет играющим тренером "Дерби Каунти".

Не пропустите: Федерация футбола Англии ведёт расследование касательно игрового номера Руни. | http://soccernews.ru 
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