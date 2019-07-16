Руни назвал единственную ошибку Клоппа
Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни высказал свое мнение о главном тренере "Ливерпуля" Юргене Клоппе.
"Клопп является тем тренером, с которым хотел бы поработать любой футболист. Видно, что игроки получают удовольствие от работы с ним. Однажды мы с ним общались, он потрясающий человек.
Его единственной ошибкой является то, что он работает в "Ливерпуле". Я очень уважаю Клоппа и чего он добился в карьере. Причем не только в "Ливерпуле", но и в "Боруссии". Его лучшие годы впереди", - приводит слова Руни Bild.
В минувшем сезоне "Ливерпуль" под руководством Клоппа стал победителем Лиги Чемпионов.
Не пропустите: Руни назвал лучшего тренера в своей карьере. | http://soccernews.ru
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
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|Вулверхэмптон
|38
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|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
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|Кристал Пэлас
|38
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|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
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|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
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|Саутгемптон
|38
|39
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|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
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|19
|Фулхэм
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|26
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|Хаддерсфилд Таун
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|16