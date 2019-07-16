Руни назвал единственную ошибку Клоппа

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Руни назвал единственную ошибку Клоппа
Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни высказал свое мнение о главном тренере "Ливерпуля" Юргене Клоппе.

"Клопп является тем тренером, с которым хотел бы поработать любой футболист. Видно, что игроки получают удовольствие от работы с ним. Однажды мы с ним общались, он потрясающий человек. 

Его единственной ошибкой является то, что он работает в "Ливерпуле". Я очень уважаю Клоппа и чего он добился в карьере. Причем не только в "Ливерпуле", но и в "Боруссии". Его лучшие годы впереди", - приводит слова Руни Bild.

В минувшем сезоне "Ливерпуль" под руководством Клоппа стал победителем Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Руни назвал лучшего тренера в своей карьере. | http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Руни является тем футболистом, с которым хотел бы поработать любой тренер. Видно, что партнеры получают удовольствие от работы с ним. Однажды мы с ним общались, он потрясающий человек. Его единственной ошибкой является то, что он страдает алкоголизмом и уходит от налогов. Я очень уважаю Руни и чего он добился в карьере. Причем не только в "МЮ", но и в "Ди Си Юнайтед". Его лучшие годы впереди", - приводит слова Клоппа Bild.

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