Руни назвал единственную ошибку Клоппа



Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни высказал свое мнение о главном тренере "Ливерпуля" Юргене Клоппе.

"Клопп является тем тренером, с которым хотел бы поработать любой футболист. Видно, что игроки получают удовольствие от работы с ним. Однажды мы с ним общались, он потрясающий человек.

Его единственной ошибкой является то, что он работает в "Ливерпуле". Я очень уважаю Клоппа и чего он добился в карьере. Причем не только в "Ливерпуле", но и в "Боруссии". Его лучшие годы впереди", - приводит слова Руни Bild.

В минувшем сезоне "Ливерпуль" под руководством Клоппа стал победителем Лиги Чемпионов.

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