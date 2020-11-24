Руни назвал клубы, которые хотели его купить 10 лет назад
Английский нападающий Уэйн Руни рассказал, где мог оказаться в 2010 году, когда требовал от "Манчестер Юнайтед" выставить его на трансфер.
"Не секрет, что "Челси" и Моуринью хотели подписать меня. Также претендовали "Реал" и "Барселона". Возникали разговоры о "Манчестер Сити", но это был нереальный вариант. Остальные три клуба были более реалистичными сценариями", - цитирует Руни официальный сайт "красных дьяволов".
10 лет назад футболист поссорился с сэром Алексом Фергюсоном и потребовал продать его. Через некоторое время конфликт удалось уладить и форвард заключил новый долгосрочный контракт с "МЮ". В итоге он выступал за клуб до 2017 года и стал лучшим бомбардиром в его истории.
Не пропустите: Руни рассказал о своих размышлениях по поводу перехода в "Барселону". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18