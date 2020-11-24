Руни назвал клубы, которые хотели его купить 10 лет назад

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Руни назвал клубы, которые хотели его купить 10 лет назад

Английский нападающий Уэйн Руни рассказал, где мог оказаться в 2010 году, когда требовал от "Манчестер Юнайтед" выставить его на трансфер.

"Не секрет, что "Челси" и Моуринью хотели подписать меня. Также претендовали "Реал" и "Барселона". Возникали разговоры о "Манчестер Сити", но это был нереальный вариант. Остальные три клуба были более реалистичными сценариями", - цитирует Руни официальный сайт "красных дьяволов".

10 лет назад футболист поссорился с сэром Алексом Фергюсоном и потребовал продать его. Через некоторое время конфликт удалось уладить и форвард заключил новый долгосрочный контракт с "МЮ". В итоге он выступал за клуб до 2017 года и стал лучшим бомбардиром в его истории.

Не пропустите: Руни рассказал о своих размышлениях по поводу перехода в "Барселону". | http://soccernews.ru
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