Руни назвал клубы, которые хотели его купить 10 лет назад

Английский нападающий Уэйн Руни рассказал, где мог оказаться в 2010 году, когда требовал от "Манчестер Юнайтед" выставить его на трансфер.

"Не секрет, что "Челси" и Моуринью хотели подписать меня. Также претендовали "Реал" и "Барселона". Возникали разговоры о "Манчестер Сити", но это был нереальный вариант. Остальные три клуба были более реалистичными сценариями", - цитирует Руни официальный сайт "красных дьяволов".

10 лет назад футболист поссорился с сэром Алексом Фергюсоном и потребовал продать его. Через некоторое время конфликт удалось уладить и форвард заключил новый долгосрочный контракт с "МЮ". В итоге он выступал за клуб до 2017 года и стал лучшим бомбардиром в его истории.

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