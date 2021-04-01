Руни назвал лучшего форварда-легионера в истории АПЛ

Фото инстаграм Уэйна Руни

Известный в прошлом английский футболист Уэйн Руни дал оценку форварду "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

"Агуэро - невероятный игрок, один из лучших иностранных нападающих в истории АПЛ. Лучшим я бы назвал Тьерри Анри, а за ним поставил бы Агуэро, Руда ван Нистелроя, Денниса Бергкампа и Эрика Кантона", - цитирует Руни Daily Star.

Напомним, что в понедельник стало известно о грядущем уходе 32-летнего Агуэро из "Манчестер Сити". В июне истечёт контракт между сторонами, который не будет продлён.

Выступая за "горожан" с 2011 года, аргентинец забил 257 голов и сделал 73 ассиста в 384 матчах, выиграв с командой 13 трофеев.

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