Руни назвал лучшего игрока Евро-2020

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Руни назвал лучшего игрока Евро-2020Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Экс-нападающий сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни высказался об игре, показанной хавбеком сборной Франции Полем Погба на чемпионате Европы.

"Как и многие, я видел Францию фаворитом, однако она сильно разочаровала. Особенно обидно за Поля Погба. До того, как Франция вылетела в 1/8 финала, он был лучшим футболистом турнира. Его передачи Бензема и Мбаппе были великолепны.

Ему помогло то, что его партнером в полузащите был Канте, но думаю, что причина такой игры Поля – удачный выбор позиции. Он играл глубже, чем мы привыкли по "Юнайтед", и это означало, что он может получать мяч там, где у него есть время подумать и выбрать правильный вариант передачи", – написал Руни в своей колонке в The Times.

Напомним, что сборная Франции вылетела с Евро-2020 от сборной Швецарии. Основное время матча завершилось со счетом 3:3, Погба забил третий гол французов, однако в серии пенальти подопечные Дидье Дешама потерпели поражение со счетом 4:5.

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