Руни назвал лучшего игрока Евро-2020
Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен
Экс-нападающий сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни высказался об игре, показанной хавбеком сборной Франции Полем Погба на чемпионате Европы.
"Как и многие, я видел Францию фаворитом, однако она сильно разочаровала. Особенно обидно за Поля Погба. До того, как Франция вылетела в 1/8 финала, он был лучшим футболистом турнира. Его передачи Бензема и Мбаппе были великолепны.
Ему помогло то, что его партнером в полузащите был Канте, но думаю, что причина такой игры Поля – удачный выбор позиции. Он играл глубже, чем мы привыкли по "Юнайтед", и это означало, что он может получать мяч там, где у него есть время подумать и выбрать правильный вариант передачи", – написал Руни в своей колонке в The Times.
Напомним, что сборная Франции вылетела с Евро-2020 от сборной Швецарии. Основное время матча завершилось со счетом 3:3, Погба забил третий гол французов, однако в серии пенальти подопечные Дидье Дешама потерпели поражение со счетом 4:5.
Также не пропустите: "Ювентус" не намерен отпускать Рабьо в клуб АПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Агент Алиоски высказался об интересе ЦСКА
-
Кьеза высказался перед матчем со сборной Испании в полуфинале Евро-2020
-
Шевченко выразил благодарность болельщикам после вылета сборной Украины с Евро-2020
-
Аспиликуэта назвал главную угрозу сборной Италии
-
"Рома" уже нашла замену травмированному Спинаццоле
-
"Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт с Люком Шоу
-
Годин отказался переходить в РПЛ
-
Дженгиз Ундер продолжит карьеру в чемпионате Франции
-
Стала известна роль Доннаруммы в "ПСЖ"
-
Руни назвал лучшего игрока Евро-2020
-
1
Сборная Украины заработала более чем на 5 миллионов евро больше России на Евро-2020
-
1
Пьянич отказался разорвать контракт с "Барселоной"
-
"Ювентус" не намерен отпускать Рабьо в клуб АПЛ
-
Мбаппе готов продлить контракт с "ПСЖ" при одном условии
-
В "Спартаке" прокомментировали слухи о возможном уходе Бакаева
-
Моуринью высказался о полуфинале Евро-2020 Италия - Испания
-
Балотелли получил предложение из Турции
-
3
Умтити намерен пожаловаться в ФИФА, если "Барселона" разорвет с ним контракт
-
Официально: Виейра - тренер "Кристал Пэлас"
-
"Атлетико" согласовал трансфер де Пауля
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1