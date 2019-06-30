Руни назвал лучшего тренера в своей карьере

Форвард "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни назвал лучшего тренера в свой карьере.

"Безусловно, это Луи ван Гал. Он обладает великолепными тактическими навыками. Также я восхищаюсь его способом подготовки к матча, то как он уделяет внимание всем деталям", - приводит слова Руни Mirror.

Напомним, что за свою карьеру Руни успел поиграть в "Эвертоне" и "Манчестер Юнайтед".

Ван Гал возглавлял "МЮ" с 2014 по 2016 год. Под его руководством клуб завоевал Кубок Англии.

Читайте также: Руни забил гол со своей половины поля в матче МЛС. | http://soccernews.ru