Руни: "Не думаю, что "Манчестер Сити" стали непобедимыми"

Форвард "Эвертона" Уэйн Руни прокомментировал слова Лэмпарда о "Манчестер Сити".

"На протяжении долгих лет в Англии было множество хороших команд. Однако, чтобы получить титул "лучшая команда", потребуется завоевывать титулы на протяжении довольного долгого периода. Не думаю, что "Манчестер Сити" стали непобедимыми, впереди их ждет самая трудная часть сезона.

Какой клуб на мой взгляд лучший? "Манчестер Юнайтед" образца 2008 года" - приводит слова Руни Goal.com.

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