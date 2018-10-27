Руни не собирается возвращаться в АПЛ
Форвард "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни отвергает уход в аренду в клуб АПЛ.
Отметим, что сезон в МЛС подходит в концу и зимой футболист останется без игровой практики. Однако Руни намерен остаться в "Ди Си Юнайтед" и посетит Англию только на время рождественских каникул.
В текущем сезоне на счету Руни 12 голов и 6 ассистов в 19 матчах.
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|34
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|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
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|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34