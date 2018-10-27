Руни не собирается возвращаться в АПЛ

Форвард "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни отвергает уход в аренду в клуб АПЛ.

Отметим, что сезон в МЛС подходит в концу и зимой футболист останется без игровой практики. Однако Руни намерен остаться в "Ди Си Юнайтед" и посетит Англию только на время рождественских каникул.

В текущем сезоне на счету Руни 12 голов и 6 ассистов в 19 матчах.

Читайте также: Топ-10 лучших бомбардиров 2018 года: Месси и Роналду вновь во главе. | http://soccernews.ru