Руни о поражении от "Аталанты": "Должна быть гордость"

Капитан "Эвертона" Уэйн Руни крайне расстроен выступлением команды в Лиге Европы.

Вчера "ириски" проиграли "Аталанте" на своем поле со счетом 1:5.

"Игра ничего для нас не решала, но должна быть гордость. Плохо вот так проигрывать. Это очень расстраивает, огорчает. Мы все должны нести ответственность. Нужно теперь набирать очки в премьер-лиге и подниматься выше. Смена тренера улучшила атмосферу в команде, но вопросы будущего должно решать руководство", - отметил он. | http://soccernews.ru