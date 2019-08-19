Руни - о судействе в МЛС: "Каждую долбаную игру!"
Бывший игрок сборной Англии Уэйн Руни в одном из матчей МЛС подошел к судье и выразил недовольство.
После замены на 74-й минуте англичанин сказал арбитру "Каждую долбаную игру!". Кроме того он заявил, что у команды очень долгие перелеты.
"С нетерпением жду 12-часового перелета, который мог бы быть 6-часовым. Это же МЛС", - сказал Руни.
You think Wayne Rooney is sick of #MLS officiating? "Every f**king game. Every f**king game." #DCU #MLS pic.twitter.com/BRnXOnLpFs— Pablo Maurer (@MLSist) 18 августа 2019 г.
Зимой 2020 года Руни станет играющим тренером в "Дерби Каунти".
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|34