Руни - о судействе в МЛС: "Каждую долбаную игру!"

Бывший игрок сборной Англии Уэйн Руни в одном из матчей МЛС подошел к судье и выразил недовольство.

После замены на 74-й минуте англичанин сказал арбитру "Каждую долбаную игру!". Кроме того он заявил, что у команды очень долгие перелеты.

"С нетерпением жду 12-часового перелета, который мог бы быть 6-часовым. Это же МЛС", - сказал Руни.

You think Wayne Rooney is sick of #MLS officiating? "Every f**king game. Every f**king game." #DCU #MLS pic.twitter.com/BRnXOnLpFs