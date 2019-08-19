Руни - о судействе в МЛС: "Каждую долбаную игру!"

Бывший игрок сборной Англии Уэйн Руни в одном из матчей МЛС подошел к судье и выразил недовольство.

После замены на 74-й минуте англичанин сказал арбитру "Каждую долбаную игру!". Кроме того он заявил, что у команды очень долгие перелеты.

"С нетерпением жду 12-часового перелета, который мог бы быть 6-часовым. Это же МЛС", - сказал Руни.

Зимой 2020 года Руни станет играющим тренером в "Дерби Каунти".

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