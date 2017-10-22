Руни обновил рекорд по количеству голов, забитых "Арсеналу" в рамках Премьер-Лиги одним игроком

Теги уэйн руниэвертонарсенал лондон

Руни обновил рекорд по количеству голов, забитых "Арсеналу" в рамках Премьер-Лиги одним игрокомФорвард "Эвертона" Уэйн Руни обновил рекорд по количеству голов, забитых лондонскому "Арсеналу" в рамках английской Премьер-Лиги одним игроком.

Так, 31-летний нападающий "ирисок" уже на 12-й минуте матча против "канониров", который в эти минуты проходит на "Гудисон Парк", вывел свою команду вперед. Этот гол стал для Руни 12-м в играх против лондонского клуба в АПЛ.

Напомним, Рэшфорд близок к рекорду Руни. | soccernews.ru

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