Руни обновил рекорд по количеству голов, забитых "Арсеналу" в рамках Премьер-Лиги одним игроком

Форвард "Эвертона" Уэйн Руни обновил рекорд по количеству голов, забитых лондонскому "Арсеналу" в рамках английской Премьер-Лиги одним игроком.

Так, 31-летний нападающий "ирисок" уже на 12-й минуте матча против "канониров", который в эти минуты проходит на "Гудисон Парк", вывел свою команду вперед. Этот гол стал для Руни 12-м в играх против лондонского клуба в АПЛ.

Напомним, Рэшфорд близок к рекорду Руни. | soccernews.ru