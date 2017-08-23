Руни объявил о завершении карьеры в сборной Англии

Форвард "Эвертона" Уэйн Руни завершил карьеру в сборной Англии.

"Было приятно, что Гарет Саутгейт на этой неделе позвонил и сказал, что хочет видеть меня в сборной. Я очень ценю это. Но я уже долго и упорно думал над этим, я сказал Гарету, что хочу завершить карьеру в сборной Англии. Так будет лучше для всех.

Это тяжелое решение. Я обсуждал его с семьей, с тренером "Эвертона" и с самыми близкими людьми. Выступления за сборную были для меня особенными, но сейчас время вышло" - приводит слова Руни его персональный сайт.

Отметим, что Руни является лучшим бомбардиром сборной Англии, на его счету 53 гола. Также Уэйн второй футболист по количеству сыгранных матчей за "трех львов" (119).

Читайте также: Руни преодолел отметку в 200 голов в АПЛ. | http://soccernews.ru