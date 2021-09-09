Руни оценил шансы "Манчестер Юнайтед" на победу в АПЛ после возвращения Роналду

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Руни оценил шансы "Манчестер Юнайтед" на победу в АПЛ после возвращения Роналду

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что переход Криштиану Роналду повысил шансы "красных дьяволов" на чемпионский титул.

"Роналду окажет огромное влияние как на результаты команды, так и на всю лигу. Он всё ещё входит в число лучших футболистов мира, что доказал в недавней игре с Ирландией. Криштиану оформил дубль и принёс победу сборной. Думаю, теперь "МЮ" наконец готов бороться за титул. Они должны сделать это в текущем сезоне. Думаю, у Роналду будут прекрасные моменты, он забьёт много голов", - приводит слова Руни talkSPORT.

"Юнайтед" стартовал в АПЛ, набрав 7 очков в 3 матчах. Команда располагается на 3-м месте в таблице вслед за "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом".

Манкунианцы не становились чемпионами с 2013 года, когда их тренировал ещё сэр Алекс Фергюсон.

Не пропустите: Бруну Фернандеш высказался о трансфере Роналду в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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