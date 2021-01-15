Руни официально завершил карьеру

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Руни официально завершил карьеру

В связи с утверждением на посту главного тренера "Дерби Каунти" Уэйн Руни "повесил бутсы на гвоздь".

В последний раз звёздный англичанин выходил на поле 25 ноября 2020 года в матче с "Мидлсбро" (0:3).

В течение карьеры нападающий выступал за "Эвертон" (дважды), "Манчестер Юнайтед", "Ди Си Юнайтед" и "Дерби Каунти". С "красными дьяволами" он выиграл 16 трофеев.

За сборную Англии Руни выступал с 2003 по 2018 год, сыграл 120 матчей и забил 53 гола. Он является лучшим бомбардиром в истории "трёх львов".

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