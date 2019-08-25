Руни оказался в центре скандала
Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни стал участником скандала. Об этом сообщают американские СМИ.
По данным источника, 33-летний футболист был замечен в компании девушки, с которой он обнимался и целовался.
Свидетель заявил, что Руни пришел с компанией в клуб и через какое-то время уединился с девушкой, а после, с ней же покинул клуб
Уэйн состоит в браке с 12 июня 2008 года на Колин Руни.
Напомним, зимой футболист станет играющим тренером "Дерби Каунти".
А еще: Арбитр удалил Руни с поля после просмотра VAR| http://soccernews.ru
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|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
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|57
|2
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|34
|54
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|Торонто
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|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
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|Montreal Impact
|34
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|7
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|Остин Азтекс
|34
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|9
|Коламбус Крю
|34
|36
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|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
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|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34