Руни оказался в центре скандала

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни стал участником скандала. Об этом сообщают американские СМИ.

По данным источника, 33-летний футболист был замечен в компании девушки, с которой он обнимался и целовался.

Свидетель заявил, что Руни пришел с компанией в клуб и через какое-то время уединился с девушкой, а после, с ней же покинул клуб

Уэйн состоит в браке с 12 июня 2008 года на Колин Руни.

Напомним, зимой футболист станет играющим тренером "Дерби Каунти".

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