Руни определился с новым клубом

Теги уэйн руниэвертон

Руни определился с новым клубомНападающий "Эвертона" Уэйн Руни покинет клуб после завершения сезона.

Форвард продолжит карьеру в США в клубе "Ди Си Юнайтед", сообщает Washington Post.

Отметим, что детали контракта и срок возможного контракта не разглашаются.

В этом сезоне принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забив 10 мячей и сделав две голевые передачи. Соглашение с "Эвертоном" рассчитано до лета 2019 года.

Читайте: "Эвертон" хочет продать Руни | http://soccernews.ru

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