Руни останется в "Дерби Каунти" несмотря на то, что с клуба сняли 12 очков

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Руни останется в "Дерби Каунти" несмотря на то, что с клуба сняли 12 очковФото: инстаграм Руни/Автор неизвестен

Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии, а ныне главный тренер "Дерби Каунти" Уэйн Руни останется на своем посту, даже несмотря на введение внешнего управления и снятие 12 очков.

Напомним, что сейчас у команды Руни -2 очка в турнирной таблице Чемпионшипа.

"Я предан этому футбольному клубу. Я вырос в бедном районе Ливерпуля. Я знаю, насколько тяжелой может быть жизнь.

Кем бы я был, если бы пошел и пролежал на пляже несколько недель?" – заявил Руни.

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