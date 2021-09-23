Руни останется в "Дерби Каунти" несмотря на то, что с клуба сняли 12 очков
Фото: инстаграм Руни/Автор неизвестен
Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии, а ныне главный тренер "Дерби Каунти" Уэйн Руни останется на своем посту, даже несмотря на введение внешнего управления и снятие 12 очков.
Напомним, что сейчас у команды Руни -2 очка в турнирной таблице Чемпионшипа.
"Я предан этому футбольному клубу. Я вырос в бедном районе Ливерпуля. Я знаю, насколько тяжелой может быть жизнь.
Кем бы я был, если бы пошел и пролежал на пляже несколько недель?" – заявил Руни.
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|Команда
|М
|О
|1
|Лидс Юнайтед
|21
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|2
|Вест Бромвич Альбион
|20
|45
|3
|Фулхэм
|21
|35
|4
|Бристоль Сити
|21
|35
|5
|Ноттингем Форест
|20
|34
|6
|Престон Норт Энд
|21
|34
|7
|Шеффилд Уэнсдэй
|20
|32
|8
|Кардифф Сити
|20
|31
|9
|Брентфорд
|20
|30
|10
|Блэкберн Роверс
|20
|30
|11
|Суонси Сити
|20
|30
|12
|Миллуол
|21
|30
|13
|Халл Сити
|21
|29
|14
|Бирмингем Сити
|20
|28
|15
|Куинз Парк Рейнджерс
|20
|28
|16
|Дерби Каунти
|20
|25
|17
|Чарльтон Атлетик
|21
|23
|18
|Рединг
|19
|21
|19
|Хаддерсфилд Таун
|21
|21
|20
|Мидлсбро
|21
|21
|21
|Лутон Таун
|21
|20
|22
|Сток Сити
|21
|17
|23
|Уиган Атлетик
|20
|16
|24
|Барнсли
|20
|12