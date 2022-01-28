Руни отказал "Эвертону"

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Руни отказал "Эвертону"

Фото инстаграм Уэйна Руни

Наставник "Дерби Каунти" Уэйн Руни не захотел тренировать "Эвертон", об этом заявил сам 36-летний специалист.

"Эвертон" попросил меня через агента пройти собеседование. Я отказался. Верю, что буду работать в АПЛ и готов к этому на 100 процентов. Однако сейчас у меня есть миссия в "Дерби", которая очень важна", - приводит слова Руни твиттер Фабрицио Романо.

"Дерби Каунти" борется за выживание в Чемпионшипе. С клуба сняли 21 очко за нарушение финансовых правил. "Бараны" идут на 23-м месте в таблице.

Будучи футболистом, Руни выступал за "Эвертон" с 1995 по 2004, а также с 2017 по 2018 год.

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