Руни открыл счет голам после возвращения в "Эвертон"

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Руни открыл счет голам после возвращения в "Эвертон"

Форвард "Эвертона" Уэйн Руни забил первый гол после возвращения в команду.

Нападающий забил гол на 45-й минуте матча против "Сток Сити".

До этого момента последний матч за "Эвертон" Руни провел в мае 2014 года.

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