Руни открыл счет голам после возвращения в "Эвертон"

Форвард "Эвертона" Уэйн Руни забил первый гол после возвращения в команду.

Нападающий забил гол на 45-й минуте матча против "Сток Сити".

До этого момента последний матч за "Эвертон" Руни провел в мае 2014 года.

Читайте также: Руни: "Замечательно снова выйти на поле "Гудисон Парк" в голубой майке". | http://soccernews.ru