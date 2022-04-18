Руни отреагировал на вылет своего клуба в третий дивизион
Фото: твиттер Уэйна Руни/Автор неизвестен
Главный тренер "Дерби Каунти" Уэйн Руни прокомментировал вылет своей команды из Чемпионшипа.
"Никогда не видел, чтобы фанаты так сильно поддерживали команду, которая вылетела. Поддержка болельщиков была великолепной на протяжении всего сезона. Я расстроен, но все равно горжусь. Нам нужно сделать выводы и начать возрождение команды. Я хочу остаться в клубе. Хочу быть тем, кто принесет счастье фанатам", - приводит слова Руни Sky Sports.
Стоит отметить, что ранее с клуба сняли 21 очко из-за финансовых нарушений. "Дерби Каунти" будет играть в третьем дивизионе впервые с 1986 года.
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|Челси
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|Манчестер Юнайтед
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|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
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|Эвертон
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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