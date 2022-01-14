Руни ответил на слова Роналду о менталитете в "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Уэйна Руни

Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни прокомментировал громкое заявление действующего нападающего "красных дьяволов" Криштиану Роналду о менталитете команды.

Португалец высказал мнение, что "МЮ" должен ментально соответствовать минимум топ-3 АПЛ.

"Юнайтед" должен быть командой из топ-1, а не из топ-3. Таковы требования. Да, сейчас клуб находится в кризисе, но это не имеет значения. "МЮ" нужно вернуться на свой уровень. Эта команда обязана становиться чемпионом и брать другие трофеи", - цитирует ответ Руни Daily Mail.

Сейчас манкунианцы идут на 7-м месте в таблице Премьер-лиги, набрав 31 очко в 19 турах.

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