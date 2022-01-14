Руни ответил на слова Роналду о менталитете в "Манчестер Юнайтед"
Фото инстаграм Уэйна Руни
Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни прокомментировал громкое заявление действующего нападающего "красных дьяволов" Криштиану Роналду о менталитете команды.
Португалец высказал мнение, что "МЮ" должен ментально соответствовать минимум топ-3 АПЛ.
"Юнайтед" должен быть командой из топ-1, а не из топ-3. Таковы требования. Да, сейчас клуб находится в кризисе, но это не имеет значения. "МЮ" нужно вернуться на свой уровень. Эта команда обязана становиться чемпионом и брать другие трофеи", - цитирует ответ Руни Daily Mail.
Сейчас манкунианцы идут на 7-м месте в таблице Премьер-лиги, набрав 31 очко в 19 турах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18