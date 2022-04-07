Руни ответил Роналду, который назвал его завистником

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Руни ответил Роналду, который назвал его завистником

Фото: твиттер Уэйна Руни/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни ответил на оскорбление со стороны форварда манкунианцев Криштиану Роналду, который назвал его завистником.

"Я видел комментирий Криштиану. Думаю, что нет футболиста, который не завидовал бы Роналду. Его карьере, трофеям, деньгам, его прессу! Ему все завидуют, кроме Месси", - приводит слова Руни The Sun.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 33 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Роналду заявил об амбициях выиграть ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
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