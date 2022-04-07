Руни ответил Роналду, который назвал его завистником
Фото: твиттер Уэйна Руни/Автор неизвестен
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни ответил на оскорбление со стороны форварда манкунианцев Криштиану Роналду, который назвал его завистником.
"Я видел комментирий Криштиану. Думаю, что нет футболиста, который не завидовал бы Роналду. Его карьере, трофеям, деньгам, его прессу! Ему все завидуют, кроме Месси", - приводит слова Руни The Sun.
В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 33 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Роналду заявил об амбициях выиграть ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Кутепов хочет остаться в "Спартаке"
-
Холанд хочет перейти в "Реал"
-
"Славия" на 95-й минуте спаслась от поражения в матче с "Фейеноордом"
-
"Аталанта" упустила победу над "РБ Лейпциг"
-
Руни ответил Роналду, который назвал его завистником
-
ПСЖ сделал невероятное предложение Мбаппе
-
Бензема - лучший игрок недели в Лиге чемпионов
-
"Зенит" продлил контракты с основными хавбеками
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека сборной Англии
-
Левандовски назвал "Барселоне" свои требования по контракту
-
"Наполи" согласовал сумму трансфера Хвичи
-
Артета считает, что Йович будет голевой машиной
-
1
Роналду назвал Руни и Каррагера завистниками
-
"Барселона" хочет снизить стоимость Левандовского за счет своего игрока
-
Фердинанд в восторге от игры Бензема
-
Комличенко высказался о положении "Ростова" в РПЛ
-
Ферран Торрес не против похитить Дембеле, чтобы он продлил контракт
-
Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
-
Бензема первый игрок в истории Франции, который забил более 10 голов в Лиге чемпионов
-
Мюллер решительно настроен перед ответным матчем с "Вильярреалом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18