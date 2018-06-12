Руни перейдет в клуб МЛС

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Руни перейдет в клуб МЛС
Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни близок к переходу в "Ди Си Юнайтед", сообщает NBC Sports.

По сведениям издания, футболист договорился с американским клубом по условиям контракта. "Эвертон" согласился отпустить форварда бесплатно, так как на него не рассчитывает новый главный тренер клуба Марку Силва.

В минувшем сезоне 32-летний Руни провел за "Эвертон" 40 матчей и забил 11 голов.

Не пропустите: Новый наставник "Эвертона" желает избавиться от Руни. | http://soccernews.ru

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