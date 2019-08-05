Руни планирует вернуться в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни намерен после завершения карьеры заняться тренерской деятельностью.

Как сообщает The Sun, в планах у 33-летнего футболиста попробовать свои силы в "Манчестер Юнайтед".

Руни хочет вернуться на "Олд Траффорд" и помочь Уле Гуннару Сульшеру в строительстве нового успешного проекта.

Форвард выступал за "МЮ" с 2004 по 2017 год, сыграл 559 матчей и забил 253 гола. Является лучшим бомбардиром в истории клуба.

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