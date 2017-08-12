Руни: "Победный гол на "Гудисон-Парк" - особенный момент"

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Руни: "Победный гол на "Гудисон-Парк" - особенный момент"

Форвард "Эвертона" Уэйн Руни высказался после матча первого тура АПЛ против "Сток Сити", в котором он забил победный гол.

"Лично для меня победный гол на "Гудисон-Парк" - особенный момент. Играть за "Эвертон" - это огромная честь для меня. Первые игры в сезоне всегда сложны, потому что ты ищешь свой ритм. У нас впереди жёсткие матчи, поэтому было важно, чтобы мы хорошо начали" - цитирует 31-летнего футболиста BBC.

Не пропустите: Руни открыл счет голам после возвращения в "Эвертон". | http://soccernews.ru

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