Руни: "Победный гол на "Гудисон-Парк" - особенный момент"

Форвард "Эвертона" Уэйн Руни высказался после матча первого тура АПЛ против "Сток Сити", в котором он забил победный гол.

"Лично для меня победный гол на "Гудисон-Парк" - особенный момент. Играть за "Эвертон" - это огромная честь для меня. Первые игры в сезоне всегда сложны, потому что ты ищешь свой ритм. У нас впереди жёсткие матчи, поэтому было важно, чтобы мы хорошо начали" - цитирует 31-летнего футболиста BBC.

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