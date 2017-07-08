Руни побывал на базе "Эвертона"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни прошел медицинское обследование в "Эвертоне", сообщает The Daily Mail.

После этого форвард посетил базу ливерпульского клуба. Ожидается, что трансфер игрока будет оформлен в ближайшее время.

Фото: Руни на базе "Эвертона".

Сумма трансфера 31-летнего форварда составит около 10 миллионов евро.

Не пропустите: Руни прибыл в "Эвертон" для прохождения медосмотра. | http://soccernews.ru