Руни побывал на базе "Эвертона"

Теги манчестер юнайтедуэйн руниэвертон

Руни побывал на базе "Эвертона"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни прошел медицинское обследование в "Эвертоне", сообщает The Daily Mail.

После этого форвард посетил базу ливерпульского клуба. Ожидается, что трансфер игрока будет оформлен в ближайшее время.

Фото: Руни на базе "Эвертона".

Сумма трансфера 31-летнего форварда составит около 10 миллионов евро. 

Не пропустите: Руни прибыл в "Эвертон" для прохождения медосмотра. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Санчес близок к переходу в "Манчестер Сити"

Санчес близок к переходу в "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов