Руни поделился мнением о будущем тренер для "Манчестер Юнайтед"

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Руни поделился мнением о будущем тренер для "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"\Автор неизвестен

Главный тренер "Дерби Каунти" и легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни поделился мнением о будущем тренере для "красных дьяволов".

"Думаю, Почеттино проявил себя в Премьер-лиге, он знает АПЛ. В "Тоттенхэме" и "Саутгемптоне" он привлекал к основе много молодых игроков.

Если выбирать между ним и тен Хагом, я бы выбрал Почеттино и дал ему время. Тренерам сейчас нужно время, чтобы они могли оставить в клубе, в команде свой след. Если дать ему время, я считаю, он справится.

На мой взгляд, это топ-тренер, который знает, как работать и с игроками топ-уровня, и с молодыми футболистами. Думаю, клубу нужно сделать все как следует, он не может себе позволить облажаться снова", – сказал Руни.

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