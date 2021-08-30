Руни поделился мнением о переходе Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналдууэйн руни

Руни поделился мнением о переходе Роналду в "Манчестер Юнайтед"Фото: инстаграм Руни/Автор неизвестен

Легендарный экс-форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни поделился мнением о возвращении Криштиану Роналду в стан "дьяволов".

"Оле-Гуннар Сульшер теперь поймет, что нужно начинать завоевывать крупные трофеи, учитывая подписанных футболистов.

Роналду остается одним из лучших футболистов мира. У меня было ощущение, что его переход в "Манчестер Сити" не состоится. Его агент свое дело знает, и я знал, что если хоть на минуту переход Криштиану в "Сити" станет возможным, "Юнайтед" вмешается.

Роналду выигрывал чемпионаты в каждой стране, где выступал, он будет важен для завоевания чемпионства в Англии. Он будет забивать и, уверен, исполнять пенальти.

Я бы использовал его на позиции центрального нападающего. Он именно нападающий, и остальным девяти футболистам придется работать немного усерднее, чтобы Роналду оставался свежим.

Криштиану по-прежнему хочет быть лучшим, и я уверен, что он окажет значительное влияние на "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне", – сказал Руни.

Напомним, что португалец подписал с "МЮ" контракт на два года.

Также не пропустите: "Реал Мадрид" вышел из переговоров по Мбаппе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал Мадрид" вышел из переговоров по Мбаппе

"Реал Мадрид" вышел из переговоров по Мбаппе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов