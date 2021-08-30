Руни поделился мнением о переходе Роналду в "Манчестер Юнайтед"

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Легендарный экс-форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни поделился мнением о возвращении Криштиану Роналду в стан "дьяволов".

"Оле-Гуннар Сульшер теперь поймет, что нужно начинать завоевывать крупные трофеи, учитывая подписанных футболистов.

Роналду остается одним из лучших футболистов мира. У меня было ощущение, что его переход в "Манчестер Сити" не состоится. Его агент свое дело знает, и я знал, что если хоть на минуту переход Криштиану в "Сити" станет возможным, "Юнайтед" вмешается.

Роналду выигрывал чемпионаты в каждой стране, где выступал, он будет важен для завоевания чемпионства в Англии. Он будет забивать и, уверен, исполнять пенальти.

Я бы использовал его на позиции центрального нападающего. Он именно нападающий, и остальным девяти футболистам придется работать немного усерднее, чтобы Роналду оставался свежим.

Криштиану по-прежнему хочет быть лучшим, и я уверен, что он окажет значительное влияние на "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне", – сказал Руни.

Напомним, что португалец подписал с "МЮ" контракт на два года.

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