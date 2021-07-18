Руни поделился ожиданиями от сезона "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Руни/Автор неизвестен

Главный тренер "Дерби Каунти" и легендарный нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни поделился ожиданиями от сезона "красных дьяволов".

"Сейчас они на таком этапе, когда фанаты жаждут успеха, трофеев. На Уле и его штаб в связи с этим будет оказываться давление.

Но можно увидеть, что они становятся все лучше. Думаю, они смогут побороться за титул в следующем сезоне", – сказал Руни.

Напомним, что Руни играл за "МЮ" с 2004 по 2017 год. В 393 матчах за "дьяволов" футболист забил 183 гола и является лучшим бомбардиром в истории клуба.

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