Руни подозревается в вождении в пьяном виде

Полиция арестовала нападающего "Эвертона" Уэйна Руни по подозрению в вождении в нетрезвом виде, сообщают английские СМИ.

По сведениям источника, футболист был арестован в четверг рядом с его домом в графстве Чешир.

Стоит отметить, что 31-летний Руни живет в этом районе уже 12 лет и он находится неподалеку от клубной базы "Эвертона".

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