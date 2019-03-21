Руни: "Погба мог бы добиться успеха в МЛС"
Английский нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни уверен, что французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба мог бы добиться успеха в североамериканской лиге МЛС.
"Многие игроки могли бы стать успешными здесь. К таковым можно отнести Поля Погба, Маркуса Рэшфорда. Это великолепные футболисты. Я знаю, что Погба любит приезжать в США. Здесь играет его брат Флорентин. Уверен, что Поль стал бы классным трансфером для любого клуба МЛС", – приводит слова Руни Sky Sports.
В нынешнем сезоне 26-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14