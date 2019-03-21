Руни: "Погба мог бы добиться успеха в МЛС"



Английский нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни уверен, что французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба мог бы добиться успеха в североамериканской лиге МЛС.

"Многие игроки могли бы стать успешными здесь. К таковым можно отнести Поля Погба, Маркуса Рэшфорда. Это великолепные футболисты. Я знаю, что Погба любит приезжать в США. Здесь играет его брат Флорентин. Уверен, что Поль стал бы классным трансфером для любого клуба МЛС", – приводит слова Руни Sky Sports.

В нынешнем сезоне 26-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

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