Руни похвалил Калверт-Льюина

Форвард "Эвертона" Уэйн Руни лестно отозвался о партнере по команде Доминике Калверт-Льюине.

"Если Доминик продолжит учиться с такой скоростью, как это он делает сейчас, то у него есть все шансы в будущем стать первоклассным футболистом. Я думаю, что многие недооценивают его, а зря, он очень силен. Он высокий, худой и обладает невероятной физической силой" - приводит слова Руни официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Калверт-Льюин провел 18 матчей, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

Читайте также: Руни обновил рекорд по количеству голов, забитых "Арсеналу" в рамках Премьер-Лиги одним игроком. | http://soccernews.ru