Руни получил предложение о начале тренерской карьеры

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Руни получил предложение о начале тренерской карьеры

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни получил предложение о начале тренерской карьеры, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, руководство "ирисок" гарантировало 32-летнему футболисту, что после завершения карьеры он сможет начать тренерскую деятельность в мерсисайдской команде.

Сам Руни ранее признавался, что хотел бы однажды потренировать "Эвертон".

Не пропустите: Руни может продолжить выступать за "Эвертон". | http://soccernews.ru

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