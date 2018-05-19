Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни получил предложение о начале тренерской карьеры, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, руководство "ирисок" гарантировало 32-летнему футболисту, что после завершения карьеры он сможет начать тренерскую деятельность в мерсисайдской команде.

Сам Руни ранее признавался, что хотел бы однажды потренировать "Эвертон".

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