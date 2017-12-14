Руни помог "Эвертону" обыграть "Ньюкасл", "Лестер" разгромил "Саутгемптон"

В рамках 17-го тура английской Премьер-Лиги "Эвертон" одержал минимальную выездную победу над "Ньюкаслом", а "Лестер" также в гостях разгромил "Саутгемптон".

"Ньюкасл" - "Эвертон" - 0:1

Гол: Руни, 27 - 0:1.

"Ньюкасл": Дарлоу, Йедлин, Лежен, Ласкеллес, Манкильо, Марино (Перес, 86), Шелви, Атсу, Диаме (Хоселу, 67), Ричи (Аронс, 74), Гэйл.

"Эвертон": Пикфорд, Кенни, Холгейт, Уильямс, Мартина, Шнайдерлин, Гуйе, Леннон (Власич, 61), Руни (Дэвис, 77), Сигурдссон (Джагелка, 85), Кальверт-Льюин.

Удаление: Шелви, 90+4.

"Саутгемптон" - "Лестер" - 1:4

Голы: Махрез, 11 - 0:1, Окадзаки, 32 - 0:2, Кинг, 38 - 0:3, Йосида, 61 - 1:3, Окадзаки, 69 - 1:4.

"Саутгемптон": Форстер, Седрик, Ва Дейк, Йосида, Бертран, Ромеу (Габбиадини, 46), Лемина, Тадич (Уорд-Проуз, 83), Дэвис, Буфал (Редмонд, 62), Остин.

"Лестер": Шмейхель, Симпсон, Магуайр, Морган, Фукс, Ндиди, Кинг, Махрез (Олбрайтон, 72), Окадзаки, Чилуэлл, Варди (Грей, 72).

Напомним, в параллельном матче "Манчестер Сити" разгромил "Суонси".