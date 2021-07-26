Руни попал в скандал с обнаженными женщинами (фото)

Фото: инстаграм Уэйна Руни/Автор неизвестен

Главный тренер "Дерби Каунти" Уэйн Руни оказался в скандальной ситуации.

В сетях появились фотографии спящего Руни, которого окружают обнаженные женщины. Тренер очень разозлился, когда узнал о публикации данных фото и обратился за помощью к юристам.

35-летний Руни далеко не в первый раз попадает в скандал. Ранее неоднократно сообщалось о его супружеских изменах и пьяных выходках.

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