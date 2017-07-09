Руни попрощался с "Манчестер Юнайтед"

Нападающий Уэйн Руни поблагодарил "Манчестер Юнайтед", который он покинул, перейдя в "Эвертон".

"Я хочу поблагодарить всех в "Манчестер Юнайтед". Я говорю спасибо руководству и всем тренерам, под руководством которых я играл. Я также благодарен партнерам по команде и фанатам, для которых я играл", - написал Руни в своем Instagram.

Напомним, что 31-летний Руни перешел в "Эвертон" в качестве частичной компенсации за форварда "ирисок" Ромелу Лукаку, который перейдет в стан манкунианцев.

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