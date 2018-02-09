Руни: "После завершения карьеры я хочу возглавить "Эвертон"

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни заявил, что его привлекает тренерская карьера.

"Больше всего я хочу стать тренером после завершения карьеры. Надеюсь, что когда-нибудь я возглавлю "Эвертон" или хотя бы войду в тренерский штаб. Впрочем если это будет невозможно, я буду искать другие возможности. Со следующего сезона я пойду на тренерские курсы, а затем буду работать с детской командой "Эвертона", - приводит слова Руни The Telegraph.

В этом сезоне 32-летний Руни провел за "Эвертон" 30 матчей и забил 11 голов.

Не пропустите: "Арсенал" включился в борьбу за Луиса Энрике. | http://soccernews.ru