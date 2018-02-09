Руни: "После завершения карьеры я хочу возглавить "Эвертон"

Теги эвертонуэйн руни

Руни: "После завершения карьеры я хочу возглавить "Эвертон"

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни заявил, что его привлекает тренерская карьера.

"Больше всего я хочу стать тренером после завершения карьеры. Надеюсь, что когда-нибудь я возглавлю "Эвертон" или хотя бы войду в тренерский штаб. Впрочем если это будет невозможно, я буду искать другие возможности. Со следующего сезона я пойду на тренерские курсы, а затем буду работать с детской командой "Эвертона", - приводит слова Руни The Telegraph.

В этом сезоне 32-летний Руни провел за "Эвертон" 30 матчей и забил 11 голов.

Не пропустите: "Арсенал" включился в борьбу за Луиса Энрике. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Триумф "шпор" в царстве Северного Лондона: "Тоттенхэм" побеждает "Арсенал"

Триумф "шпор" в царстве Северного Лондона: "Тоттенхэм" побеждает "Арсенал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Тоттенхэм 27 52
4 Ливерпуль 26 51
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 26 30
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Кристал Пэлас 26 27
15 Саутгемптон 26 26
16 Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Суонси Сити 26 24
18 Сток Сити 26 24
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов