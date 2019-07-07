Руни посоветовал Санчо остаться в "Боруссии"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни, который сейчас выступает "Ди-Си Юнайтед" в MLS, заявил, что хавбеку Джейдону Санчо стоит остаться в "Боруссии". Об этом сообщает Bild.



Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" и "Манчестер Сити" хотят купить 19-летнего игрока.

"Боруссия" - хороший клуб с прекрасными фанатами. Там доверяют молодым игрокам, прогресс Санчо за последние 12 месяцев это доказывает.



Ему нужно задать себе вопрос, получит ли он столько же игрового времени в Англии", - сказал Руни.

В минувшем сезоне Санчо забил 12 голов в 34 матчах.

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