Руни поспособствовал вылету "Ди Си Юнайтед" из плей-офф МЛС
В первом раунде плей-офф МЛС "Ди Си Юнайтед" в серии пенальти уступил "Коламбус Крю" и вылетел из турнира.
Команды в основное время сыграли вничью со счётом 2:2, поэтому победителя выявляли с помощью 11-метровых.
Первым в серии пробивал форвард "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни и его удар отразил вратарь соперника Зак Стеффен.
.@zackstef_23 > Rooney ⚡️ // #CrewSC #ClaimGlory pic.twitter.com/8VTIF3hm6L— Columbus Crew SC #ClaimGlory (@ColumbusCrewSC) 2 ноября 2018 г.
В итоге "Коламбус Крю" оказался сильнее в серии пенальти - 3:2.
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|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
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|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34