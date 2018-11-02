Руни поспособствовал вылету "Ди Си Юнайтед" из плей-офф МЛС

В первом раунде плей-офф МЛС "Ди Си Юнайтед" в серии пенальти уступил "Коламбус Крю" и вылетел из турнира.

Команды в основное время сыграли вничью со счётом 2:2, поэтому победителя выявляли с помощью 11-метровых.

Первым в серии пробивал форвард "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни и его удар отразил вратарь соперника Зак Стеффен.

В итоге "Коламбус Крю" оказался сильнее в серии пенальти - 3:2.

Не пропустите: Давид Вилья помог "Нью-Йорк Сити" выйти в четвертьфинал плей-офф МЛС. | http://soccernews.ru