Руни поспособствовал вылету "Ди Си Юнайтед" из плей-офф МЛС

Теги ди си юнайтедколамбус крюуэйн руни

Руни поспособствовал вылету "Ди Си Юнайтед" из плей-офф МЛС

В первом раунде плей-офф МЛС "Ди Си Юнайтед" в серии пенальти уступил "Коламбус Крю" и вылетел из турнира.

Команды в основное время сыграли вничью со счётом 2:2, поэтому победителя выявляли с помощью 11-метровых.

Первым в серии пробивал форвард "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни и его удар отразил вратарь соперника Зак Стеффен.

В итоге "Коламбус Крю" оказался сильнее в серии пенальти - 3:2.

Не пропустите: Давид Вилья помог "Нью-Йорк Сити" выйти в четвертьфинал плей-офф МЛС. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

"Локомотив" обыграл тульский "Арсенал" и одержал пятую кряду победу в РПЛ

"Локомотив" обыграл тульский "Арсенал" и одержал пятую кряду победу в РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Eastern Conference М О
1 Нью-Йорк РБ 34 57
2 New York City 34 54
3 Торонто 34 53
4 Ди Си Юнайтед 34 46
5 Montreal Impact 34 45
6 Филадельфия Юнион 34 42
7 Нью Ингланд Революшн 34 42
8 Остин Азтекс 34 41
9 Коламбус Крю 34 36
10 Чикаго Файр 34 31
Western Conference М О
1 Даллас 34 60
2 Колорадо Рэпидс 34 58
3 Лос-Анджелес Гэлакси 34 52
4 Сиэттл Саундерс 34 48
5 Канзас Сити Уизардс 34 47
6 Реал Солт-Лейк 34 46
7 Portland Timbers 34 44
8 Whitecaps 34 39
9 Сан-Хосе Ертквейкс 34 38
10 Хьюстон Динамо 34 34
Полная таблица

топ-5 тегов