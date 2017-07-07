Руни пойдет на понижение зарплаты ради перехода в "Эвертон"

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Руни пойдет на понижение зарплаты ради перехода в "Эвертон"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни готов перейти в "Эвертон", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист согласен пойти на уменьшение зарплаты ради возвращения в ливерпульский клуб. Сейчас форвард получает около 15 миллионов евро в год, а "ириски" могут платить ему не более девяти миллионов.

Напомним, что 31-летний Руни ранее выступал за "Эвертон" c 2002 по 2004 годы и забил 17 голов в 77 матчах.

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