Руни: "Прекрасный дебют, лучше и быть не могло"

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Руни: "Прекрасный дебют, лучше и быть не могло"

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни прокомментировал победу своей команды над "Сток Сити" (1:0) в матче первого тура чемпионата Англии, которая была одержана благодаря его голу.

"Я был рад вновь сыграть за "Эвертон". Это был мой первый матч Премьер-лиги после возвращения, я забил победный гол, это прекрасный дебют, лучше и быть не могло. Эта победа очень важна", - приводит слова Руни beIN Sports.

Напомним, что 31-летний Руни перешел в "Эвертон" этим летом из "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: "Эвертон" – "Сток Сити" - 1:0, "Вест Бромвич" – "Борнмут" - 1:0 (обзоры). | http://soccernews.ru

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