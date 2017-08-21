Руни преодолел отметку в 200 голов в АПЛ

Форвард "Эвертона" Уэйн Руни забил 200-й гол в АПЛ.

На 35-й минуте Руни открыл счет в матче против "Манчестер Сити".

Отметим, что Руни стал вторым игроком, которому удалось забить 200 голов. Его опережает Алан Ширер, на счету которого 260 забитых мячей.

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