Руни прибыл в "Эвертон" для прохождения медосмотра

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Руни прибыл в "Эвертон" для прохождения медосмотраФорвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни прибыл в "Эвертон" для прохождения медосмотра, информирует Daily Mail.

По сведениям издания, 31-летний нападающий перейдет в стан "ирисок" на правах  свободного агента. Ради возвращения в свой родной клуб "шрек" согласился на 50% снижение своей заработной платы. Тем не менее, с окладом в 170 тысяч евро в неделю Руни станет самым высокооплачиваемым игроком в своей новой старой команде.

Напомним, Руни согласился пойти на снижение своего оклада ради перехода в "Эвертон". | soccernews.ru

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