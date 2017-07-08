Форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни прибыл в "Эвертон" для прохождения медосмотра, информирует Daily Mail.

По сведениям издания, 31-летний нападающий перейдет в стан "ирисок" на правах свободного агента. Ради возвращения в свой родной клуб "шрек" согласился на 50% снижение своей заработной платы. Тем не менее, с окладом в 170 тысяч евро в неделю Руни станет самым высокооплачиваемым игроком в своей новой старой команде.

Напомним, Руни согласился пойти на снижение своего оклада ради перехода в "Эвертон". | soccernews.ru