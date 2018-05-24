Руни прибыл в США на переговоры с "Ди-Си Юнайтед"

Теги уэйн руниэвертон

Руни прибыл в США на переговоры с "Ди-Си Юнайтед"Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни в скором времени станет игроком "Ди-Си Юнайтед".

Источник сообщает, что футболист уже прибыл в Вашингтон, где пройдет медицинское обследование и подпишет контракт.

Соглашение сторон будет рассчитано до 2020 года. По контракту Руни будет получать около  5 миллионов долларов.

В прошлом розыгрыше английской Премьер-лиги Руни сыграл в 31-м матче, забив 10 голов.

Читайте: Руни получил предложение о начале тренерской карьеры  | http://soccernews.ru

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