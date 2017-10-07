Руни приступил к выполнению общественных работ

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Руни приступил к выполнению общественных работФорвард "Эвертона" Уэйн Руни приступил к выполнению общественных работ, которые были назначены судом.

31-летнего англичанина признали виновным в вождении в нетрезвом виде и сам признал свою вину. В качестве наказания его приговорили к 100 часам общественных работ. 

По информации источника, Руни красил скамейки в саду дома престарелых, который находится недалеко от его особняка стоимостью в 6 миллионов фунтов. 

Читайте: Руни признан виновным в вождении в пьяном виде | http://soccernews.ru

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