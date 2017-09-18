Руни признан виновным в вождении в пьяном виде

Состоялся суд над нападающим "Эвертона" Уэйном Руни, сообщает The Guardian.

Футболист признан виновным в том, что управлял автомобилем в нетрезвом виде. Форвард лишен прав сроком на два года, а также приговорен к 100 часам общественных работ.

Напомним, что 31-летний Руни перешел в "Эвертон" из "Манчестер Юнайтед" минувшим летом.

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