Руни призвал футболистов быть более ответственными к своим обязанностям перед клубом

Теги уэйн руниманчестер юнайтед

Руни призвал футболистов быть более ответственными к своим обязанностям перед клубом

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни заявил, что футболисты английского клуба должны понимать, что они ответственны перед командой. Об этом информирует Mirror.

"Они должны бояться своих тренеров. Уважать и при этом бояться.

Футбол изменился. Теперь у всех есть социальные сети, есть игроки, которые рассказывают о своих новых вещах, о лосьоне после бритья. Когда болельщики интересуются зачем они это делают, те винят маркетологов, но не берут на себя ответственность. Но именно игроки отвечают за все эти действия.

Есть такие футболисты, которые хотят найти кого угодно, чтобы спрятаться", - сказал Руни.

Напомним, что ранее Руни выступал за "Эвертон" (2002-2004; 2017-2018) и "Манчестер Юнайтед" (2004-2017).

Не пропустите: В последнем матче за "Аякс" де Йонг просил судью продлить встречу на несколько минут | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Леванте" и "Атлетико" сыграли вничью в матче 38-го тура Примеры (видео голов)

"Леванте" и "Атлетико" сыграли вничью в матче 38-го тура Примеры (видео голов)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов