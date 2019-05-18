Руни призвал футболистов быть более ответственными к своим обязанностям перед клубом
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни заявил, что футболисты английского клуба должны понимать, что они ответственны перед командой. Об этом информирует Mirror.
"Они должны бояться своих тренеров. Уважать и при этом бояться.
Футбол изменился. Теперь у всех есть социальные сети, есть игроки, которые рассказывают о своих новых вещах, о лосьоне после бритья. Когда болельщики интересуются зачем они это делают, те винят маркетологов, но не берут на себя ответственность. Но именно игроки отвечают за все эти действия.
Есть такие футболисты, которые хотят найти кого угодно, чтобы спрятаться", - сказал Руни.
Напомним, что ранее Руни выступал за "Эвертон" (2002-2004; 2017-2018) и "Манчестер Юнайтед" (2004-2017).
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16