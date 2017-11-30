Руни прокомментировал крупную победу "Эвертона" над "Вест Хэмом"

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Руни прокомментировал крупную победу "Эвертона" над "Вест Хэмом"Капитан "Эвертона" Уэйн Руни поделился мнением о разгромной победе над "Вест Хэм Юнайтед" (4:0) в 14-м туре АПЛ, в котором он оформил хет-трик.

"Это новая глава, Сэм — отличный тренер, уверен, он привнесёт новые идеи. Мы с нетерпением ожидаем нашей первой тренировочной сессии, которая состоится завтра. 

Что касается матча, нам нужно было выиграть, а для этого пришлось подняться и показать, насколько хорошими игроками являемся. Это первый шаг, на который рассчитываем — продвижение в турнирной таблице", - сказал форвард.  | soccernews.ru

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